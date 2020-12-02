AB'de işsizlik Ekim'de yüzde 7.6 ile değişmedi

Avrupa Birliği (AB) genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Ekim ayında, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 7.6 olarak hesaplandı.

AB genelinde işsizlik Ekim'de yıllık bazda 1.0 puan yükselirken, işsiz sayısı da 16.24 milyon kişiydi.

Eurostat'ın verilerine göre Euro bölgesinde işsizlik ise Ekim'de yüzde 8.4 düzeyine gerilerken, yıllık bazda 1.1 puan yüksekti.Sanayi üretici fiyatları Ekim'de aylık bazda Euro bölgesinde yüzde 0.4 ve AB genelinde yüzde 0.3 yükseldi ve böylece Euro bölgesi ve genel olarak AB'de sanayi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2.0 olarak hesaplandı.Euro bölgesi sanayi üretici fiyatlarındaki aylık artış enerji sektöründe yüzde 1.4, ara malları, sermaye malları ve dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0.1 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 7.6 ve ara malları, sermaye malları ve dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1.3 düştü.