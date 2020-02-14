AB'de istihdam 4. çeyrekte yüzde 0,2 yükseldi

Böylece, 2019 yılında istihdam Avro Bölgesi'nde yüzde 1,1, AB'de ise yüzde 1 artış kaydetti.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam yılın 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. İstihdam, 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

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