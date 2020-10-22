AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı - Son Dakika

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

22.10.2020 13:19
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı, System.String[]

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 87,8 oldu.

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 87,8 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı.

Buna göre, 27 üyeli AB'de 2020 birinci çeyrekte yüzde 79,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 87,8'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,3'ten yüzde 95,1'e yükseldi.

Söz konusu oran 2019 birinci çeyrekte AB'de yüzde 79,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 86,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kamu borç oranı en yüksek Yunanistan

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 187,4 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 149,4 ile İtalya, yüzde 126,1 ile Portekiz, yüzde 115,3 ile Belçika ve yüzde 114,1 ile Fransa izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18,5 ile Estonya, yüzde 21,3 ile Bulgaristan ve yüzde 23,8 ile Lüksemburg oldu.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı yükseldi

AB'de 2020'nin birinci çeyreğinde yüzde 2,6 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 11,4 seviyesine yükseldi.

Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 2,5'ten yüzde 11,6'ya çıktı.

Böylece AB üyesi ülkeler, 2020 yılı ikinci çeyreğinde 2002 yılından beri hesaplanan istatistiklerde çeyrek bazda en yüksek bütçe açıklarını verdi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Avrupa Birliği, Yunanistan, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı         
13:22
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
"Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez" diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor         
12:11
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 13:41:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei