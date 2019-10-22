Son Dakika Haberleri: AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü
Son Dakika Ekonomi AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü

1 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019'un ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80,5 oldu.

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü, System.String[]

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019'un ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80,5 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB'de 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 81,1 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 80,5'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,5'ten 86,4'e düştü.

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 180,2 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 138 ile İtalya, yüzde 121,2 ile Portekiz, yüzde 107,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde 104,7 ile Belçika ve izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 9,3 ile Estonya, yüzde 20,3 ile Lüksemburg ve yüzde 20,4 ile Bulgaristan oldu.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 7 bin polis alınacak!
Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:41:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]