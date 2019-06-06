Son Dakika Haberleri: AB'de kimlik kartlarına parmak izi zorunluluğu
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AB'de kimlik kartlarına parmak izi zorunluluğu

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında güvenliği artırmak için aralarında kartlarda parmak izini de zorunlu kılan bir dizi düzenlemeyi onayladı.

AB'de kimlik kartlarına parmak izi zorunluluğu, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında güvenliği artırmak için aralarında kartlarda parmak izini de zorunlu kılan bir dizi düzenlemeyi onayladı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimlik kartlarının güvenliği, hırsızlık ve sahtecilikle mücadeleyi artırmak için yeni düzenlemeye onay verilerek, tüm üye ülkelerin kimlik kartlarında uygulaması gereken asgari güvenlik önlemleri belirlendi.
Buna göre, tüm kimlik kartları aynı boyda olacak ve makinalar tarafından okunabilme özelliği taşıyacak. Kimlik kartlarında fotoğraf ve parmak izi de zorunlu tutulacak.
Kimlik kartları en az 5, en fazla 10 yıl boyunca geçerli olabilecek. Üye ülkeler, 70 yaş üzeri vatandaşlara daha uzun süreli kimlik kartları çıkartabilecek.
Yeni düzenleme, 2 yıl içinde yürürlüğe girecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:29 Kaynak: AA
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