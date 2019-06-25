AB'de lider arayışı krize dönüşüyor
3 dakika önce
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen, üye ülkeler ve AB kurumları arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle Birliğin başkanlarını seçme sürecinde kriz belirtileri oluşmaya başladı.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen, üye ülkeler ve AB kurumları arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle Birliğin başkanlarını seçme sürecinde kriz belirtileri oluşmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:58
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