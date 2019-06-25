Son Dakika Haberleri: AB'de lider arayışı krize dönüşüyor
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AB'de lider arayışı krize dönüşüyor

3 dakika önce

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen, üye ülkeler ve AB kurumları arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle Birliğin başkanlarını seçme sürecinde kriz belirtileri oluşmaya başladı.

AB'de lider arayışı krize dönüşüyor, System.String[]
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen, üye ülkeler ve AB kurumları arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle Birliğin başkanlarını seçme sürecinde kriz belirtileri oluşmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:58 
Ekonomi
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