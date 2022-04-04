AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı - Son Dakika
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AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı

04.04.2022 16:38
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde nüfusun yüzde 52,5'i Kovid-19'a karşı takviye doz aşı oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde nüfusun yüzde 52,5'i Kovid-19'a karşı takviye doz aşı oldu.

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Twitter'dan yaptığı açıklamada, vatandaşların yüzde 70'ten fazlasının tam aşılandığını, yüzde 50'den fazlasının da takviye doz aşıyı olduğunu bildirdi.

Kyriakides, salgının sona ermediğini ve aşılamanın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre, yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB sınırları içinde bugün itibarıyla 328 milyon kişi tam aşılı durumda bulunuyor.

En az 238 milyon kişiye ise takviye doz aşı yapıldı. Bu da nüfusun yaklaşık yüzde 52,5'ini oluşturuyor.

AB içinde üye ülkeler arasında aşılama oranlarında büyük farklılıklar mevcut. Malta'da tam aşılı nüfus oranı yüzde 86 ve takviye dozu alan nüfus oranı yüzde 67 iken, Bulgaristan'da bu oranlar yüzde 29 ve yüzde 9 olarak kaydedildi.

AB içinde BioNTech- Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax tarafından üretilen aşıların onayı bulunuyor.

AB ülkelerinde aşılama kampanyası 27 Aralık 2020'de başlamış, takviye dozlara ise 9 Kasım 2021'de geçilmişti.

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Avrupa Birliği, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı - Son Dakika


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