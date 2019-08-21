Son Dakika Haberleri: AB'de ölümlü trafik kazaları son 20 yılda yarıya düşerken, Türkiye'de yüzde 30 arttı
Son Dakika Dünya Haber

AB'de ölümlü trafik kazaları son 20 yılda yarıya düşerken, Türkiye'de yüzde 30 arttı

1 saat önce

Yayınlanan son verilere göre Avrupa Birliği'nde ölümlü trafik kazaları sayısı son 20 yıl içerisinde yarıya düştü. AB içerisinde en yüksek orana sahip ülkeler ise Doğu Avrupa ülkeleri oldu. Türkiye de ölümlü kaza ortalamasıyla listedeki en kötü durumdaki ülkeler arasında yer alıyor.

AB'de ölümlü trafik kazaları son 20 yılda yarıya düşerken, Türkiye'de yüzde 30 arttı, System.String[]

Yayınlanan son verilere göre Avrupa Birliği'nde ölümlü trafik kazaları sayısı son 20 yıl içerisinde yarıya düştü. AB içerisinde en yüksek orana sahip ülkeler ise Doğu Avrupa ülkeleri oldu.


Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi (ETSC) rakamlarına göre 2018 yılı içerisinde tüm AB genelinde 25 binin üzerinde insan AB yollarında hayatını kaybetti. 2001 yılında ise bu sayı 55 binin üzerindeydi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damat için karar verildi Cenk Tosun, Beşiktaş'tan gelen teklifi ve cevabını açıkladı Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 18:41:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'de ölümlü trafik kazaları son 20 yılda yarıya düşerken, Türkiye'de yüzde 30 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]