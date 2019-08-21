AB'de ölümlü trafik kazaları son 20 yılda yarıya düşerken, Türkiye'de yüzde 30 arttı

Yayınlanan son verilere göre Avrupa Birliği'nde ölümlü trafik kazaları sayısı son 20 yıl içerisinde yarıya düştü. AB içerisinde en yüksek orana sahip ülkeler ise Doğu Avrupa ülkeleri oldu.



Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi (ETSC) rakamlarına göre 2018 yılı içerisinde tüm AB genelinde 25 binin üzerinde insan AB yollarında hayatını kaybetti. 2001 yılında ise bu sayı 55 binin üzerindeydi.