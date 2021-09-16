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AB'de otomobil satışları ağustosta düştü - Son Dakika

AB'de otomobil satışları ağustosta düştü

16.09.2021 11:14
AB'de otomobil satışları ağustosta düştü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 geriledi.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 azalarak 622 bin 993 seviyesine indi.

Söz konusu satış miktarı, Ağustos 2020'de 769 bin 639 seviyesinde gerçekleşmişti.

Öte yandan, AB ülkelerinde otomobil satışları temmuz ayında da yüzde 23,2 gerileyerek 823 bin 949 adet olmuştu.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 28,9, İtalya'da yüzde 27,3, Almanya'da yüzde 23 ve Fransa'da yüzde 15 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 193 bin 307, Fransa'da 88 bin 65, İtalya'da 64 bin 689 ve İspanya'da 47 bin 584 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,2 artarak 6 milyon 807 bin 706'ya çıktı.

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 163 bin 995 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 111 bin 341 otomobil sattı. Renault Grubu ise 65 bin 975 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Otomobil, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'de otomobil satışları ağustosta düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AB'de otomobil satışları ağustosta düştü - Son Dakika
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