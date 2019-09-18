Son Dakika Haberleri: AB'de otomobil satışları ağustosta yüzde 8,4 düştü
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AB'de otomobil satışları ağustosta yüzde 8,4 düştü

21 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 daralarak 1 milyon 41 bin 856 adet seviyesine geriledi.

AB'de otomobil satışları ağustosta yüzde 8,4 düştü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 daralarak 1 milyon 41 bin 856 adet seviyesine geriledi.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:55 
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