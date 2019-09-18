AB'de otomobil satışları ağustosta yüzde 8,4 düştü
21 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 daralarak 1 milyon 41 bin 856 adet seviyesine geriledi.
Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 daralarak 1 milyon 41 bin 856 adet seviyesine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:55
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