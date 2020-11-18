AB'de otomobil satışları ekimde düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,8 düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 953 bin 615'e geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 21, Fransa'da yüzde 9,5 Almanya'da yüzde 3,6, İtalya'da yüzde 0,2 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ekim 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 azalarak 8 milyon 11 bin 490 seviyesine düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 274 bin 303, Fransa'da 171 bin 50, İtalya'da 156 bin 978 ve İspanya'da 74 bin 228 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 238 bin 29 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 153 bin 746 otomobil sattı. Renault Grubu ise 112 bin 21 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.