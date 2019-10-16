Son Dakika Haberleri: AB'de otomobil satışları eylülde arttı
Son Dakika Ekonomi AB'de otomobil satışları eylülde arttı

AB'de otomobil satışları eylülde arttı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 genişleyerek 1 milyon 249 bin 403 adet seviyesine ulaştı.

AB'de otomobil satışları eylülde arttı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 genişleyerek 1 milyon 249 bin 403 adet seviyesine ulaştı.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:42 
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