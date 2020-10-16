AB'de otomobil satışları eylülde hafif toparlandı - Son Dakika

AB'de otomobil satışları eylülde hafif toparlandı

16.10.2020 10:09
AB'de otomobil satışları eylülde hafif toparlandı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında 2019'un aynı ayına göre artış kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında 2019'un aynı ayına göre artış kaydetti. Satışlar aylık yüzde 3,1 artarken, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 28,8 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, eylül ayında 2019'un aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 933 bin 987'e yükseldi.

Bu yükseliş, yılın ilk aylık artışı oldu. Söz konusu durum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının daha düşük olduğu bazı Avrupa pazarlarında otomobil sektöründe bir toparlanmanın işareti olarak değerlendirildi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre Romanya'da yüzde 79,9, İrlanda'da yüzde 65,9, Yunanistan'da yüzde 20,5 ve Almanya'da yüzde 8,4 artarken, Fransa'da yüzde 3 ve İspanya'da yüzde 13,5 azaldı.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak- Eylül 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 azalarak 7 milyon seviyesine düştü.

Trafiğe çıkan yeni otomobil sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,9 milyon azalma olması dikkati çekti.

AB üyesi 27 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 265 bin 227, Fransa'da 168 bin 289, İtalya'da 156 bin 132 ve İspanya'da 70 bin 729 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 215 bin 965 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 140 bin 970 otomobil sattı. Renault Grubu ise 110 bin 178 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Alman üreticiler Daimler ve BMW'nin eylül ayındaki satışlarının ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3,5 azalması dikkati çekti.

Avrupa Birliği, Otomobil, Almanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'de otomobil satışları eylülde hafif toparlandı - Son Dakika

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