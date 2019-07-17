Son Dakika Haberleri: AB'de otomobil satışları haziranda 'sert' düştü
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AB'de otomobil satışları haziranda 'sert' düştü

2 saat önce

Avrupa Birliği otomobil toplam pazarı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 daralarak 1 milyon 446 bin 183 adet seviyesine geriledi.

AB'de otomobil satışları haziranda 'sert' düştü, System.String[]
Avrupa Birliği otomobil toplam pazarı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 daralarak 1 milyon 446 bin 183 adet seviyesine geriledi.
Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:42 
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