AB'de otomobil satışları haziranda 'sert' düştü
2 saat önce
Avrupa Birliği otomobil toplam pazarı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 daralarak 1 milyon 446 bin 183 adet seviyesine geriledi.
Avrupa Birliği
otomobil toplam pazarı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 daralarak 1 milyon 446 bin 183 adet seviyesine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:42
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