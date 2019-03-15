Son Dakika Haberleri: AB'de Otomobil Satışları Şubatta Düştü

AB'de Otomobil Satışları Şubatta Düştü

40 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, şubat ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 daralarak 1 milyon 114 bin 692 adet seviyesine geriledi.

AB'de Otomobil Satışları Şubatta Düştü, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, şubat ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 daralarak 1 milyon 114 bin 692 adet seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın şubat ayı yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında gerileyerek 1 milyon 114 bin 692 oldu.

Böylece, AB'de otomobil satışları eylül ayından şubat ayına kadar olan 6 ayda düşüş gösterdi.

AB üyesi 28 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 268 bin 867, İtalya'da 177 bin 825, Fransa'da 172 bin 438, İspanya'da 100 bin 701 ve İngiltere'de 81 bin 969 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, yılın ikinci ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 271 bin 477 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 195 bin 658 otomobil sattı. Renault Grubu 120 bin 84 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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