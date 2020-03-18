AB'de otomobil satışları şubatta sert düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB'de otomobil satışları şubatta sert düştü - Son Dakika Ekonomi

AB'de otomobil satışları şubatta sert düştü

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubatta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,4 düşerek 957 bin 52 adet oldu.

AB'de otomobil satışları şubatta sert düştü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubatta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,4 düşerek 957 bin 52 adet oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, şubat ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,4 azalarak 957 bin 52'ye indi.

ACEA, yeni otomobil tescillerindeki düşüşü bazı AB üyesi ülkelerin vergilendirme sistemlerinde değişiklik yapmaları, küresel ekonomideki zayıflama ve belirsizliklere bağladı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Şubat 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 daralarak 1 milyon 913 bin 931 seviyesine geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 239 bin 943, Fransa'da 167 bin 782, İtalya'da 162 bin 793 ve İspanya'da 94 bin 620 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 240 bin 115 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 168 bin 737 otomobil sattı. Renault Grubu ise 100 bin 261 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 17:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'de otomobil satışları şubatta sert düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]