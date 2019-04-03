Son Dakika Haberleri: AB'de Perakende Satışlar Arttı

AB'de Perakende Satışlar Arttı

1 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4'lük artış gösterdi.

AB'de Perakende Satışlar Arttı, System.String[]
Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4'lük artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesinin şubat ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde perakende satışlar şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 4,4 ile Hırvatistan, yüzde 1 ile Belçika'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 1,5 ile Slovakya ve yüzde 1 ile Portekiz'de ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:25 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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