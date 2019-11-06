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AB'de perakende satışlar arttı

6 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2'lik artış gösterdi.

AB'de perakende satışlar arttı, System.String[]

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2'lik artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,2 arttı.

AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,6 ile Hırvatistan, yüzde 2,4 ile İrlanda ve yüzde 0,7 ile Romanya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 2,4 ile Portekiz, yüzde 1 ile Letonya ve yüzde 0,7 ile Slovenya'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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