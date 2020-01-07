AB'de perakende satışlar arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, kasımda (2019) bir önceki aya göre yüzde 0,6'lık artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

AB ülkeleri arasında kasımda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 3,3 ile Polonya, yüzde 2,7 ile Belçika ve yüzde 2,6 ile Letonya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 1,7 ile İngiltere, yüzde 0,9 ile İrlanda ve yüzde 0,5 ile Finlandiya'da ölçüldü.