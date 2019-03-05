Son Dakika Haberleri: AB'de Perakende Satışlar Yükseldi

AB'de Perakende Satışlar Yükseldi

46 dakika önce

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

AB'de Perakende Satışlar Yükseldi, System.String[]
Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 1,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,2 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

AB ülkeleri arasında ocakta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 3,3 ile Almanya ve Malta'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 2,1 ile Finlandiya ve yüzde 1 ile Slovenya'da ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme" Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 15:55:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'de Perakende Satışlar Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]