Son Dakika Haberleri: AB'de perakende satışlar yükseldi
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AB'de perakende satışlar yükseldi

1 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2'lik artış gösterdi.

AB'de perakende satışlar yükseldi, System.String[]

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2'lik artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 yükseldi.

AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,5 arttı.

AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 1,1 ile Portekiz, yüzde 1 ile Estonya ve yüzde 0,8 ile Finlandiya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 1,3 ile Avusturya ve Slovakya'da, yüzde 1,1 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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