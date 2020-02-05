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AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı?
6 saat önce
Hollandalı “Gerçek Hayvansal Protein Fiyat Koalisyonu” tarafından hazırlanan raporda, sera gazı salınımının düşürülmesi için et tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltılması ve bunun için et ürünlerine AB içinde yeni vergiler konması istendi.
Hollanda'da, Avrupa Birliği (AB) içinde sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılması istendi.
Hollandalı "Gerçek Hayvansal Protein Fiyat Koalisyonu" tarafından hazırlanan bir raporda, sera gazı salınımının düşürülmesi için et tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltılması ve bunun için et ürünlerine AB içinde yeni vergiler konması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:24
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