AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı?

Hollanda'da, Avrupa Birliği (AB) içinde sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılması istendi.



Hollandalı "Gerçek Hayvansal Protein Fiyat Koalisyonu" tarafından hazırlanan bir raporda, sera gazı salınımının düşürülmesi için et tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltılması ve bunun için et ürünlerine AB içinde yeni vergiler konması istendi.