AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı? - Son Dakika Dünya

AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı?

6 saat önce

Hollandalı “Gerçek Hayvansal Protein Fiyat Koalisyonu” tarafından hazırlanan raporda, sera gazı salınımının düşürülmesi için et tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltılması ve bunun için et ürünlerine AB içinde yeni vergiler konması istendi.

AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı?, System.String[]

Hollanda'da, Avrupa Birliği (AB) içinde sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılması istendi.


Hollandalı "Gerçek Hayvansal Protein Fiyat Koalisyonu" tarafından hazırlanan bir raporda, sera gazı salınımının düşürülmesi için et tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltılması ve bunun için et ürünlerine AB içinde yeni vergiler konması istendi.

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Avrupa Birliği, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:24 
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