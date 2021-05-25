AB'de sürü bağışıklığına ulaşılan ilk ülke Malta oldu! - Son Dakika

AB'de sürü bağışıklığına ulaşılan ilk ülke Malta oldu!

25.05.2021 13:43
AB'de sürü bağışıklığına ulaşılan ilk ülke Malta oldu!, System.String[]

Malta'nın Ulusal Aşılama Programı ile, yeni COVID-19'da ciddi bir düşüş sağladı.

Malta'nın Ulusal Aşılama Programı ile, yeni COVID-19'da ciddi bir düşüş sağladı. Günlük olarak kaydedilen vaka sayısı ve günlük ölüm sayısı son 17 gündür durma noktasına ulaştı.

Turizm Bakanı ve Tüketiciyi Koruma ve Turizm Bakanı Clayton Bartolo "Malta'nın COVID-19'a karşı sürü bağışıklığını elde etmesi, ekonominin özellikle turizmin canlanması bakımından yerel halk için büyük önem taşıyor.  Malta hükümetinin aşılamanın yaygınlaştırılmasındaki güçlü stratejisi ve bu uygulamayı kolaylaştıran kısıtlayıcı önlemler bu olumlu haberin arkasındaki ana unsurlar ve tedrici tavrıdır. Malta'nın turizm endüstrisi gerçek anlamda pandemi sonrası dönemde sürdürülebilir hale gelmiş bulunuyor." dedi.

Malta Turizm Otoritesi İcra Kurulu Başkanı Johann Buttigieg "Bugün yapılan duyuru, bize hepimizin ihtiyaç duyduğu doğru motivasyonu sağlıyor. 1 Haziran'dan itibaren Malta adalarına gelen turistleri ağırlamaya hazırlanıyoruz. Bu gelişme, dinlendirici ve en önemlisi güvenli tatil arayışında olan tatilciler için kesinlikle daha fazla teşvik edici olacaktır." dedi.

AB'de sürü bağışıklığına ulaşılan ilk ülke Malta oldu!

Turizm, Malta, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin AB'de sürü bağışıklığına ulaşılan ilk ülke Malta oldu! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

Son Dakika Haberleri
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:53 Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
13:16 Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
13:08 Erdoğan'dan, Biden ile görüşmesine günler kala yeni hamle! 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
13:07 Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
13:06 Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım
Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?         
14:26
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu         
14:01
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz         
13:55
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor         
13:35
Ahsen Eroğlu tatil sezonunu açtı! Peş peşe bikinili karelerini paylaştı Ahsen Eroğlu tatil sezonunu açtı! Peş peşe bikinili karelerini paylaştı         
13:14
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:51
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı         
10:14
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:31:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'de sürü bağışıklığına ulaşılan ilk ülke Malta oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement