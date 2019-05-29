Son Dakika Haberleri: AB'de "taht oyunları" başladı
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AB'de "taht oyunları" başladı

1 saat önce

Gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşan liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, Avrupa Birliğinin (AB) yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.

AB'de
Gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşan liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, Avrupa Birliğinin (AB) yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.
Brüksel'deki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AP seçimlerine katılım oranının son 25 yılın en yükseği olduğuna değinerek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tusk, seçim sonuçlarına göre AP'nin seçmenleri daha iyi temsil eden bir şekil aldığını belirterek, Parlementonun ulusal hassasiyetlere dayalı farklılıkları daha iyi yansıtacağı değerlendirmesinde bulundu.
Yeni AB Komisyonu başkanının, seçilebilmesi için Birliğin kurucu anlaşmaları gereği AP'nin ve AB Konseyinin de onayını alması gerektiğini anımsatan Tusk, bundan sonraki süreçte AB kurumlarının başkanlarının belirlenmesi için AP ve AB üyesi ülkelerin temsil edildiği Konsey ile istişarelere başlayacağını ifade etti.
Tusk, "Bugünkü toplantıda sadece süreci ele aldık, başkanlıklar için isimler ise gündeme gelmedi." dedi.
Öte yandan, Tusk, seçmenlerin Avrupa yanlısı partilere oy vermesinin önemli bir nedeninin de Brexit olduğunun altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:01 Kaynak: AA
Avrupa, Avrupa Birliği, Güncel
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