AB'de 'taht oyunları' başladı
1 saat önce
Brüksel'de bir araya gelen 28 AB ülkesinin liderleri, AP seçimlerinin ardından Birlik kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek için sıkı müzakere sürecini başlattı.
Brüksel
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:43
'de bir araya gelen 28 AB
ülkesinin liderleri, AP seçimlerinin ardından Birlik kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek için sıkı müzakere sürecini başlattı.
BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu
İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı
Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor
Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü