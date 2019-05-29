Son Dakika Haberleri: AB'de 'taht oyunları' başladı
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AB'de 'taht oyunları' başladı

1 saat önce

Brüksel'de bir araya gelen 28 AB ülkesinin liderleri, AP seçimlerinin ardından Birlik kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek için sıkı müzakere sürecini başlattı.

AB'de 'taht oyunları' başladı, System.String[]
Brüksel'de bir araya gelen 28 AB ülkesinin liderleri, AP seçimlerinin ardından Birlik kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek için sıkı müzakere sürecini başlattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:43 
Brüksel, Avrupa Birliği, Ekonomi
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