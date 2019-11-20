AB'de terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 70 oranında azaldı; aşırı sağ terörü yükselişte

Avrupa Birliği genelinde terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 70 oranında azaldı. Aşırı sağ görüşlere bağlı terör ise dünya genelinde son üç yıldır giderek yükseliyor.



Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporuna göre 2018 yılında dünya genelinde terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 15,2 oranında düşerek 15 bin 952'ye geriledi.