Son Dakika Haberleri: AB'de terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 70 oranında azaldı; aşırı sağ terörü yükselişte
Son Dakika Dünya AB'de terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 70 oranında azaldı; aşırı sağ terörü yükselişte - Son Dakika Dünya

AB'de terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 70 oranında azaldı; aşırı sağ terörü yükselişte

6 saat önce

Avrupa Birliği genelinde terör saldırılarından dolayı ölen kişi sayısı yüzde 70 oranında azaldı. Aşırı sağ görüşlere bağlı terör ise dünya genelinde son üç yıldır giderek yükseliyor.

AB'de terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 70 oranında azaldı; aşırı sağ terörü yükselişte, System.String[]

Avrupa Birliği genelinde terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 70 oranında azaldı. Aşırı sağ görüşlere bağlı terör ise dünya genelinde son üç yıldır giderek yükseliyor.


Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporuna göre 2018 yılında dünya genelinde terör saldırılarında ölen kişi sayısı yüzde 15,2 oranında düşerek 15 bin 952'ye geriledi.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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