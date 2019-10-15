Son Dakika Haberleri: AB'de Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım gündemde değil
Son Dakika Güncel AB'de Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım gündemde değil

AB'de Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım gündemde değil

1 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB), Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım konusunun gündemde olmadığı bildirildi.

AB'de Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım gündemde değil, System.String[]

Avrupa Birliği'nde (AB), Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım konusunun gündemde olmadığı bildirildi.

Alman hükümetinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey diplomat, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri harekatın ve Türkiye'deki mültecilerin durumunun bu hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşüleceğini ifade etti.

Alman diplomat, AB Dışişleri Bakanları toplantısında dün alınan kararların dışında AB Liderler Zirvesi'nde bu konuda yeni adımlar atılıp atılmayacağına ilişkin bir soruya, gelecek günlerde ne gibi gelişmeler yaşanabileceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

Yeni kararların ihtimal dışı olmadığını ancak şu an için yeni kararların planlanmadığını vurgulayan diplomat, "AB'de şu ana kadar Türkiye'ye yönelik olası bir ekonomik yaptırım gündeme getirilmedi." dedi.

Türkiye bugün 3,6 milyon mülteciyi ağırlıyor

Diplomat, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği operasyon ile mülteciler konusunu birbirinden ayırt etmek gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin bugün 3,6 milyon mülteciyi ağırladığını anımsattı.


AB-Türkiye mutabakatı kapsamında verilen para ile Türk devletinin desteklenmediğini, AB'nin mültecilerin geçimlerini sağlamaları ve çocukların okula gitmeleri için para desteği yaptığına dikkati çeken diplomat, AB'nin 6 milyar avro verdiğini ve bunun muhtemelen gelecek yılın ortasında biteceğini ifade etti.

Şimdi ise bu mutabakat sonlansın mı, yoksa verilen para artırılsın mı, artırılırsa da hangi şartlarda artırılsın gibi soruların siyasi olarak tartışılması gerektiğini belirten diplomat, bu tartışmayı şimdiden başlatmayı istediklerini ancak AB Konseyi'nin para verilmesi konusunda bir karar alacağına inanmadığını kaydetti.

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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