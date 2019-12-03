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AB'de ÜFE ekimde yükseldi

7 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

AB'de ÜFE ekimde yükseldi, System.String[]

Avrupa Birliği'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in ekim ayına göre ise yüzde 1,9 düştü.

AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,6 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,3 ile Belçika, yüzde 0,9 ile Hollanda ve yüzde 0,5 ile Danimarka ve İspanya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Estonya ve yüzde 0,6 ile Letonya'da ölçüldü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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