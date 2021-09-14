AB'de yüksek teknoloji ürün satışı 2020'de geriledi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüksek teknoloji ürünleri satışı 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 7 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde geçen yıl yüksek teknolojiye sahip ürün satışlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinde yüksek teknolojiye sahip ürün satışları 2019'a kıyasla yüzde 7 gerileyerek 311 milyar avro seviyesine indi.

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürün satışında ilk sırayı ilaç sektörü aldı. İlaç sektörünün toplam satışı 97 milyar avro oldu.

İlaç sektörünü, 67 milyar avro ile elektronik telekomünikasyon, 55 milyar avro ile bilimsel cihazlar, 36 milyar avro ile havacılık, 22 milyar avro ile makine, 17 milyar avro ile bilgisayar ve ofis malzemeleri, 14 milyar avro ile kimya ve 4 milyar avro ile silah sektörü izledi.