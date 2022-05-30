AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti - Son Dakika
Üye Girişi

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

30.05.2022 17:56
AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir örgüt ile iki kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir örgüt ile iki kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Suriye'de El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütü ile bu örgütün liderlerinden Faruk El Suri ile Sami El Aridi'nin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Huraseddin örgütünün dış terör operasyonları düzenlediği, Suriye'deki kamplarda elemanlarına terör eğitimi verdiği belirtilen açıklamada, çok sayıda Avrupa ülkesi vatandaşının örgüte katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Huraseddin örgütünün ve liderlerinin AB ile uluslararası ve bölgesel istikrara tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Son kararla AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 10'a, örgüt sayısı 3'e çıktı.

AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Şırnak'taki terör operasyonlarında 7 gözaltı Şırnak'taki terör operasyonlarında 7 gözaltı DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, El Kaide, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement