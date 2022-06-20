AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti - Son Dakika
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AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

20.06.2022 15:29
AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir grup ile üç kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir grup ile üç kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, El Kaide ile bağlantılı ve Sahel bölgesinde faaliyet gösteren söz konusu grup ve kişilerin listeye dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tedbirler, BM listesinde yer alan El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin'in üst düzey komutanları Sidan Ag-Hitta ve Salem ould Breihmatt'ın yanı sıra onun Burkina Faso şubesi Ensar'ul İslam ve lideri Cafer Dicko'yu hedef alıyor." denildi.

Yaptırım uygulanan grup ve bireylerin sivillere, Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma misyonuna ve Burkina Faso'daki savunma ve güvenlik güçlerine yönelik de dahil olmak üzere çeşitli terör saldırılarından sorumlu olduğunun aktarıldığı açıklamada "Faaliyetleri Batı Afrika'daki terör tehdidinin yayılmasına katkıda bulunuyor ve bu nedenle AB'nin, bölgenin ve dünyanın istikrar için ciddi ve sürekli bir tehdit oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Son kararla AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 13'e, örgüt sayısı 4'e çıktı.

AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.

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Kaynak: AA

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