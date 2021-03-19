AB Delegasyon heyeti Hatay'daki arıtma tesislerini inceledi - Son Dakika

AB Delegasyon heyeti Hatay'daki arıtma tesislerini inceledi
19.03.2021 00:57
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB tarafından finanse edilen atık su arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB tarafından finanse edilen atık su arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yerli ve yabancı gazetecilerin de içerisinde bulunduğu beraberindeki heyetle Hatay ziyareti kapsamında, Hatay'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.
Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kırıkhan ile Hassa ilçesindeki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. - HATAY
Son Dakika Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba