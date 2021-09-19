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AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi - Son Dakika

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi

19.09.2021 15:48

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, düzenlenen etkinliğe katılarak Başkentli vatandaşlarla birlikte bisiklete bindi.

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi

ANKARA - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, düzenlenen etkinliğe katılarak Başkentli vatandaşlarla birlikte bisiklete bindi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bahçelievler semtinde bulunan Aşkabat Caddesi'ndeki etkinliğe katıldı. Toplu taşıma aracıyla etkinlik alanına gelen Büyükelçi Meyer-Landrut, Ankaralılar ile birlikte bisiklete bindi. 7'den 70'e birçok vatandaşın buluştuğu etkinliğe Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de katıldı.

Toplu taşımanın güvenli bir ulaşım aracı olduğunu söyleyen Büyükelçi Meyer-Landrut, "Emisyonların azaltılması ve hayatımızı daha sağlıklı hale getirebilmek için gereklidir. Bu da bir davranış değişikliği gerektirir ve bunun için de daha fazla bisiklete binmemiz, daha fazla toplu taşımayı kullanmamız ve daha fazla yürümemiz gerekir. Bunun sonucu olarak da yol kazalarında önemli azalmalar olacaktır. Hava kirliliğinde azalma olacaktır ve daha fazla sağlıklı hayat sürmek mümkün olacaktır. Bunun sonucu olarak da yaşam şartları hepimizin için artacak ama en çok da çocuklarımız ve torunlarımız için artacak" dedi.

"İklim değişikliği ile mücadele etmek istiyorsak, hepimizin katkıda bulunması gerekiyor"

Belediyelerin hava kirliliği azaltılması sürecine dahil olması gerektiğini de belireten Büyükelçi Meyer-Landrut, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin de bu kapsamda çok çeşitli yatırımlar yapmakta olduğunu ve bu dönüşümlere katkıda bulunduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Avrupa Birliği olarak sizlerle Akıllı Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde buluşuyor olmaktan gurur duyuyoruz. İklim değişikliği ile mücadele etmek istiyorsak küresel ısınmayla mücadele etmek istiyorsak hepimizin katkıda bulunması gerekiyor ve hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ankaralı vatandaşlarla pedal çevirdi - Son Dakika
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