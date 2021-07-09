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AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da - Son Dakika

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da

09.07.2021 14:17
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da, System.String[]

AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da Danimarka Mülteci Konseyi'nin ofisini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da Danimarka Mülteci Konseyi'nin ofisini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay'a geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Antakya ilçesindeki Danimarka Mülteci Konseyi'nin (DRC) ofisini ziyaret etti. Meyer-Landrut, burada Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Türkiye'deki Suriyelilerin korunma ihtiyaçlarına ilişkin karşılaşılan sorunları ele almayı amaçlayan programlarla ilgili bilgi aldı. Meyer-Landrut, 1 saat süren görüşme sonrası Dörtyol ilçesine geçip, Dörtyol Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ardından Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezdi.


AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da

Avrupa Birliği, Danimarka, Büyükelçi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da - Son Dakika


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