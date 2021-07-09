AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da - Son Dakika

AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da Danimarka Mülteci Konseyi'nin ofisini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay'a geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Antakya ilçesindeki Danimarka Mülteci Konseyi'nin (DRC) ofisini ziyaret etti. Meyer-Landrut, burada Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Türkiye'deki Suriyelilerin korunma ihtiyaçlarına ilişkin karşılaşılan sorunları ele almayı amaçlayan programlarla ilgili bilgi aldı. Meyer-Landrut, 1 saat süren görüşme sonrası Dörtyol ilçesine geçip, Dörtyol Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ardından Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezdi.