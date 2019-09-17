Son Dakika Haberleri: AB demokrasi ve hukuk alanında geri giden Macaristan ile ne yapacak?
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AB demokrasi ve hukuk alanında geri giden Macaristan ile ne yapacak?

1 saat önce

Pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi için toplanan AB bakanları hukukun üstünlüğü ilklesini ihlal ettiği gerekçesi ile üye ülke Macaristan'ın durumunu görüştü.

AB demokrasi ve hukuk alanında geri giden Macaristan ile ne yapacak?, System.String[]

Pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi için toplanan AB bakanları hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği gerekçesi ile üye ülke Macaristan'ın durumunu görüştü.


Macaristan için daha önce Avrupa Komisyonu tarafından Lizbon antlaşmasının ihlallere karşı yaptırımları öngören 7. maddesi işletilmiş ve süreç başlamıştı ancak konu şimdiye kadar yalnızca Avrupa Parlamentosunda görülmüştü.

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Avrupa Birliği, Macaristan, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15 
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