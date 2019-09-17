AB demokrasi ve hukuk alanında geri giden Macaristan ile ne yapacak?
1 saat önce
Pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi için toplanan AB bakanları hukukun üstünlüğü ilklesini ihlal ettiği gerekçesi ile üye ülke Macaristan'ın durumunu görüştü.
Pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi için toplanan AB bakanları hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği gerekçesi ile üye ülke Macaristan'ın durumunu görüştü.
Macaristan için daha önce Avrupa Komisyonu tarafından Lizbon antlaşmasının ihlallere karşı yaptırımları öngören 7. maddesi işletilmiş ve süreç başlamıştı ancak konu şimdiye kadar yalnızca Avrupa Parlamentosunda görülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15
İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkamayınca Lüksemburg Başbakanı Bettel basın toplantısını tek başına yaptı DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine "durdurma" kararı