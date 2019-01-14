AB'den 126 Bin Euro Hibe Desteği
37 dakika önce
Erdemli Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile birlikte hazırladığı ve ortaklaşa yürüteceği proje ile Avrupa Birliği (AB) hibe fonundan 126 bin Euro tutarında hibe desteği almaya hak kazandı.
Erdemli Belediyesi
, Mersin Üniversitesi
(MEÜ) ile birlikte hazırladığı ve ortaklaşa yürüteceği proje ile Avrupa Birliği
(AB
) hibe fonundan 126 bin Euro tutarında hibe desteği almaya hak kazandı.
Uzun bir süredir proje hazırlık çalışmalarını sürdüren ve MEÜ ile birlikte hazırladığı projeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı
Merkezi Finans ve İhale Birimine sunan Erdemli Belediyesi, kabul edilerek onaylanan Yerel kalite Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm Projesi ile AB'nden Erdemli 126 bin Euro tutarında hibe alacak. Proje yürütücüsünün Erdemi Belediyesi, proje ortağı olarak ta MEÜ ile Yunanistan
'ın Parga Belediyesinin yer aldığı Yerel Kalite Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm Projesi ile Erdemli'de turizmin gelişmesi ve tanıtımı yapılacak.
Desteklerinden dolayı MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
'yı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, çalışmalara verdikleri destekten dolayı Rektör Çamsarı'nın şahsında tüm üniversite mensuplarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye olarak vatandaşlara nitelikli, kaliteli hizmet sunmak adına her türlü fırsatı değerlendirmeye gayret ettiklerini belirten Tollu, "Yine bir AB projesi yaptık Mersin Üniversitesi ile birlikte. MEÜ'nün paydaş olduğu sürdürülebilir turizm anlamında bir proje yaptık Yunanistan'ın Parga Belediyesi ile birlikte. Malumunuz Erdemlimiz bir tarım bölgesi ama biz turizmde de bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Turizm'in Erdemli'de gelişmesi adına Erdemli'de altyapı problemlerini hal ettik zaten bu manada da 13 milyon Euro civarında bir hibe alan bir belediyeyiz AB'den. Çok şükür Erdemlimizde turizm anlamında temel meseleleri hal ettik. Bundan sonra ulaşımla alakalı merkezi idaremizin yapması gereken şeyler var, büyükşehir belediyesinin yapması gereken şeyler var. Merkezi idaremizle hem büyükşehir belediyemiz ile el birliği ile gönül birliği ile Erdemlimizin güzel bir kent olması adına yaşanılabilir bir kent olması adına her türlü imkanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu manada Mersin Üniversitemizin çok değerli rektörüne çok saygı değer yöneticilerine bize verdikleri paydaş desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçte çok daha güzel bir Erdemlide, çok daha mükemmel bir Erdemlide hep beraber yaşayacağız inşallah" dedi. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı
Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor