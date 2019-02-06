AB'den 15 milyar euroluk birleşmeye ret
40 dakika önce
Avrupa Birliği, Siemens'in, Alstom firmasının demir yolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi.
Avrupa Birliği
, Siemens
'in, Alstom
firmasının demir yolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi. Toplamda 62 binden fazla çalışanı olan iki şirketin birleşmesiyle kurulacak yeni oluşumun yıllık 15,3 milyar euro ciroya sahip olması bekleniyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:30
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