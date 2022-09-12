AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti

12.09.2022 23:03
AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti

Gençlerin Avrupa'yı tanıması amacıyla AB Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence ücretsiz tren bileti verecek.

Gençlerin Avrupa'yı tanıması amacıyla AB Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence ücretsiz tren bileti verecek. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa genelinde seyahat imkanı sağlayan ücretsiz tren bileti verecek.

AB Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, gençlerin AB ülkelerini tanımasını ve keşfetmesini hedefleyen "DiscoverEU" projesi, öğrenci değişim programı Erasmus+ çerçevesinde yürütülüyor. Finansmanını AB'nin karşıladığı proje, gençlerin "Avrupa'nın çeşitliliğini, kültür mirasını ve tarihini keşfetmesini ve kıtanın her köşesinden insanları tanımasını" hedefliyor.

Yılda iki kere yapılan çekilişle verilen ücretsiz tren biletleri bu kez 2004 doğumlu gençlere verilecek. Çekilişe AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den 18 yaşındaki gençler katılabiliyor.

Çekilişi kazananlara kültürel etkinliklerde, spor faaliyetlerinde, toplu taşımada, otel ve restoranlarda indirim sağlayacak kart da verilecek. Çekilişe katılacak olanların online başvuru formunu doldurmasının yanı sıra Avrupa hakkındaki soruları da doğru yanıtlaması gerekiyor.

Tren bileti için başvurular 11-25 Ekim arasında yapılacak. Şartları sağlayanlar arasında yapılacak çekilişi kazananlar ise 1 Mart 2023 ile 29 Mart 2024 tarihleri arasında 30 gün süreyle Avrupa ülkelerinde seyahat edebilecek.

2018 yılında başlayan DiscoverEU projesi çerçevesinde bugüne kadar 165 bin gence ücretsiz tren bileti sunuldu.

DW/JD, EC

YORUMLAR
500
AB, 18 yaşındaki gençlere Avrupa'da geçerli 35 bin tren bileti dağıtacak AB, 18 yaşındaki gençlere Avrupa'da geçerli 35 bin tren bileti dağıtacak
Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
22:55 MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı
22:53 Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş cephesinden hakem Halil Umut Meler'e ağır sözler: Sorunu var
22:49 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya gözdağı: Bu kış donacaklar
22:42 İBB'de CHP ile AK Parti arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması yaşandı
22:25 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar
21:55 Burhan Akbudak'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya
21:50 Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü
21:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:53 MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 23:22:46. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement