AB'den 4 ülkeye mali destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya toplam 460 milyon avro makro finansal destek sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 4 ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, 4 ülkenin çok partili parlamenter sistem, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve etkin demokratik mekanizmalar gibi ön koşulları yerine getirdiğine işaret edilerek, makro finansal destek paketi kapsamında Tunus'a 300 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 80 milyon avro, Kosova'ya 50 milyon avro ve Karadağ'a 30 milyon avro kaynak aktarıldığı kaydedildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.