Son Dakika Haberleri: AB'den 5G teknolojilerinde güvenli üretici vurgusu
Son Dakika Ekonomi AB'den 5G teknolojilerinde güvenli üretici vurgusu - Son Dakika Ekonomi

AB'den 5G teknolojilerinde güvenli üretici vurgusu

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 5G iletişim teknolojilerinde ulusal güvenlik için kritik parçaların sadece güvenilir üreticilerden alınması gerektiğini duyurdu.

AB'den 5G teknolojilerinde güvenli üretici vurgusu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 5G iletişim teknolojilerinde ulusal güvenlik için kritik parçaların sadece güvenilir üreticilerden alınması gerektiğini duyurdu.

AB üyesi ülkelerin iletişimden sorumlu bakanları, AB Konseyi toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından 5G iletişim teknolojileri hakkında Konsey Bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, 5G ağlarının gelecekte toplumsal ve ekonomik işlevinin hayati olacağına dikkati çekilerek, Avrupa'nın teknolojik bağımsızlığının önemli olduğu, siber güvenliğe yönelik ortak AB yaklaşımı gerektiği kaydedildi.

Bildirgede, 5G ağlarının konuşlandırılması ve özellikle enerji, sağlık, tarım, finans ve ulaşım alanında geliştirilmesinde AB'nin öncü bir rol oynaması gerektiği vurgulandı.

5G'de elektronik iletişim ağlarının güvenliğini korumanın önemine işaret edilen bildirgede, AB'nin koordine bir yaklaşımla etkili biçimde tedbir alması gerektiği belirtildi.

5G tedarikçilerinin hukuki ve siyasi risklerinin değerlendirilmesinin talep edildiği bildirgede, 5G ile gerçekleşecek teknolojik değişimin siber saldırı alanını genişleteceğine dikkati çekildi.

AB üyesi ülkelerin tek bir tedarikçiye yüksek oranda bağımlı olmaması gerektiği kaydedilen bildirgede, ulusal güvenlik için kritik olan bileşenlerin yalnızca güvenilir taraflardan temin edileceği aktarıldı.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Bildirgede, Çin ve dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei'ye yer verilmemesi dikkati çekti.

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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