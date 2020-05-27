AB'den 750 milyar Euro'luk yardım teklifi - Son Dakika

Avrupa Birliği, ekonominin canlandırılması için 750 Milyar Euro'luk yardım teklifinde bulundu.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüs salgınının neden olduğu ekonomik kriz ile mücadele için 2021-2027 uzun vadeli bütçesi kapsamında 750 Milyar Euroluk yardım teklifinde bulundu. Leyen, 500 Milyar Euro'nun üye ülkelere yardım, 250 Milyar Euro'nun ise borç olarak dağıtılacağını bildirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülkelere çağrıda bulunarak, "birlikte yürümeliyiz" dedi. Avrupa Parlamentosunda konuşan Leyen, "Kabul ettiğimiz şeyler sorgulanıyor. Bunların hiçbiri yalnızca tek bir ülke tarafından düzeltilemez. Bu hepimizle ilgili ve her birimizden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.



Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, yardım teklifinin Avrupa'nın dönüm noktası olduğunu söyledi. - BRÜKSEL