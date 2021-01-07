AB'den, "ABD'deki seçim sonucuna saygı gösterilmesi" çağrısı - Son Dakika

AB'den, "ABD'deki seçim sonucuna saygı gösterilmesi" çağrısı

07.01.2021 00:59
AB'den,

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının barikatları aşarak Kongre binasına girmesini, "ABD demokrasisine görülmemiş saldırı" olarak değerlendirdi ve seçim sonucuna saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının barikatları aşarak Kongre binasına girmesini, "ABD demokrasisine görülmemiş saldırı" olarak değerlendirdi ve seçim sonucuna saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Borrell, Washington'daki olaylar hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Amerikan demokrasisinin dünyanın gözünde bu gece "kuşatma altında" olduğunu belirten Borrell, "Bu, ABD demokrasisine, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik görülmemiş bir saldırı. Amerika bu değil. 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise destekçilerinden evlerine dönmelerini istemişti.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Saldırı, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den, 'ABD'deki seçim sonucuna saygı gösterilmesi' çağrısı - Son Dakika


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