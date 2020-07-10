AB'den ABD'ye idam cezası tepkisi - Son Dakika

AB'den ABD'ye idam cezası tepkisi

Avrupa Birliği (AB), ABD Adalet Bakanlığının 17 yıl aradan sonra federal idam cezasını tekrar uygulamaya koyma kararına karşı çıktığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), ABD Adalet Bakanlığının 17 yıl aradan sonra federal idam cezasını tekrar uygulamaya koyma kararına karşı çıktığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'ye kararını gözden geçirme ve 13 Temmuz'da gerçekleştirmeyi planladığı idamlardan vazgeçme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin kararının ülkede ve tüm dünyada idam cezasının iptalini öngören eğilime ters düştüğü kaydedilen açıklamada, AB'nin idam cezasına her durumda karşı çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, idam cezasının "cani ve insanlık dışı" bir uygulama olduğuna işaret edilirken, aynı zamanda cezai davranış bakımından da caydırıcı etkisi bulunmadığı belirtildi.

AB'nin tüm idam cezası kurbanları ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunun altı çizilen açıklamada, Birliğin idam cezasının evrensel olarak yasaklanması için çaba sarf etmeye devam edeceği aktarıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, federal hükümetin 2003'ten sonra ilk kez idam cezası infazlarını uygulamaya başlayacağı duyurulmuştu.

ABD'de halen 29 eyalette idam cezası uygulanıyor ve federal kanunlara göre cezalar "pentobarbital" adlı zehirli iğne kullanılarak infaz ediliyor.

Ülkede federal mahkemeler idam cezası vermeye devam etse de 2003'ten bu yana infazlar uygulanmıyordu.

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den ABD'ye idam cezası tepkisi - Son Dakika
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