Son Dakika Haberleri: AB'den ABD'ye otomobil vergisi uyarısı

AB'den ABD'ye otomobil vergisi uyarısı

2 saat önce

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, Avrupa otomobil ihracatına zarar veren eylemlere dönüşürse buna AB Komisyonu hızlı bir şekilde gereken tepkiyi verecektir" dedi.

AB'den ABD'ye otomobil vergisi uyarısı, System.String[]
AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, Avrupa otomobil ihracatına zarar veren eylemlere dönüşürse buna AB Komisyonu hızlı bir şekilde gereken tepkiyi verecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:45 

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Ekonomi
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