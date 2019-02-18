AB'den ABD'ye otomobil vergisi uyarısı
2 saat önce
AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, Avrupa otomobil ihracatına zarar veren eylemlere dönüşürse buna AB Komisyonu hızlı bir şekilde gereken tepkiyi verecektir" dedi.
AB
Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "ABD Ticaret Bakanlığı
tarafından hazırlanan rapor, Avrupa
otomobil ihracatına zarar veren eylemlere dönüşürse buna AB Komisyonu hızlı bir şekilde gereken tepkiyi verecektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:45
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