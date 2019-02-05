Son Dakika Haberleri: AB'den Adil Rekabet Çağrısı

AB'den Adil Rekabet Çağrısı

35 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Adil olduğu sürece rekabete inanıyoruz.

AB'den Adil Rekabet Çağrısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Adil olduğu sürece rekabete inanıyoruz. Eşit şartlar altında rekabetin sağlanması konusunda siyaset yapmayacağız." dedi.

Juncker, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Sanayi Günleri 2019 toplantısı açılışında konuştu.

Sanayi politikalarının yatırım, inovasyon, inşaat, enerji gibi çeşitli alanları etkilediğine dikkati çeken Juncker, "Ekonomimiz gözümüzün önünde dönüşüyor ve yapısı değişiyor. Buna uyum göstermeli ve kendimizi geleceğe hazırlamalıyız." diye konuştu.

Juncker, AB'de toplam istihdamın 239 milyona ulaştığını ve sanayinin 32 milyon kişiye doğrudan iş imkanı sağladığını belirterek, üretim alanındaki her işin değer zincirinde 2,5 iş ortaya çıkardığını söyledi.

Avrupa şirketlerinin küresel rekabet etmelerini desteklediklerine işaret eden Juncker, "Adil olduğu sürece rekabete inanıyoruz. Eşit şartlar altında rekabetin sağlanması konusunda siyaset yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Juncker, AB Komisyonu'nun 6 bin şirket birleşim ve satın alımına onay verdiğini, sadece 30 tanesini onaylamadığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Brüksel, Siyaset, Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı IKEA, Mobilya Kiralama Hizmeti Başlatmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:27:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Adil Rekabet Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]