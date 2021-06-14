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AB'den Afrin'deki saldırıya kınama - Son Dakika

AB'den Afrin'deki saldırıya kınama

14.06.2021 13:38
AB'den Afrin'deki saldırıya kınama, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de bulunan El Şifa Hastanesi'ne düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de bulunan El Şifa Hastanesi'ne düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Avrupa Birliği'nden (AB) 12 Haziran Cumartesi günü terör örgütü PKK/ YPG'nin Afrin'de gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. AB Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "Avrupa Birliği, 12 Haziran Cumartesi günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'deki El Şifa Hastanesi'ne düzenlenen ve hastalar ile sağlık personeli de dahil olmak üzere çok sayıda sivilin öldürüldüğü saldırıyı kınıyor. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Bu saldırı, özellikle hastanenin koordinatlarının Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılması nedeniyle Uluslararası İnsani Hukukun ciddi bir ihlalidir" denilen açıklamada, "AB, uluslararası insani hukuka saygının her zaman ve her koşulda sağlanması gerektiğini hatırlatır. AB, BM Özel Elçisi Geir Pedersen'in çağrısıyla ülke çapında tam bir ateşkes çağrısını yineliyor" denildi. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Cumartesi, Haziran, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB'den Afrin'deki saldırıya kınama - Son Dakika


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