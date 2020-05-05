AB'den Alman mahkemesine hukuki öncelik hatırlatması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı kararlarının ve birlik hukukunun Almanya mahkemelerinden öncelikli olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Alman yasalarına aykırı olacağı kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Almanya Anayasa Mahkemesi kararının ayrıntılarını inceleyecekleri söyleyen Mamer, "AB hukukunun öncelikli uygulanacağı ve Avrupa Adalet Divanı kararlarının tüm ulusal mahkemeleri bağlayıcı olduğu gerçeğini teyit ediyoruz." diye konuştu.

-Süreç hakkında

ECB, 2015 yılında başlayan varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı 2018'de ECB tahvil satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkat çeken mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi ise ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya yasalarına aykırı olacağına karar vermişti.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağını bildirmişti.