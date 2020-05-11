AB'den Alman yargısına sert uyarı:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçtiğimiz günlerde Alman Anayasa Mahkemesinin aldığı bir kararla AB kurumlarını hedef alması üzerine yayınladığı mesajda, "AB hukukunda söz hakkı Lüksemburg'a verilmiştir, başka yere değil" denildi.



Geçtiğimiz hafta Almanya Anayasa Mahkemesi aldığı bir kararla Avrupa Merkez Bankasının (ECB) durumu kötü olan ekonomileri canlandırmak için uyguladığı tahvil alım programının Almanya Anayasasını kısmen ihlal ettiğini açıklamıştı. Mahkeme, Alman Merkez Bankasının programa katılımını da yasaya aykırı bulduğunu ifade etmişti.



Söz konusu karar sonrasında Avrupa Adalet Divanı ise bir Avrupa Birliği (AB) kurumunun birlik yasalarına aykırı davranıp davranmadığına karar verme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu bildiren bir cevap yayınlamıştı.



"AB hukuku, ulusal hukuka göre öncelikli"



Sürecin tırmanması sonrasında AB hukukunun uygulanmasından sorumlu olan kurum AB Komisyonu da konuya ilişkin resmi bir mesaj yayınladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen imzalı açıklamada, "Alman Anayasa Mahkemesi'nin son kararı, Avrupa Birliği'nin iki konusunu gündeme getirdi. Euro sistemi ve Avrupa hukuk sistemi. Avrupa Adalet Divanı'nın 8 Mayıs tarihli açık ifadesini iyice not ediyoruz" denildi. Açıklamada, "Avrupa Komisyonu üç temel ilkeyi savunmaktadır: Birliğin para politikasının münhasır bir yetki meselesi olduğu, AB hukukunun ulusal hukuka göre önceliği olduğu ve Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarının tüm ulusal mahkemeleri bağlayıcı olduğu" ifadeleri kullanıldı.



Almanya'ya hukuki süreç uyarısı



Açıklamada, Alman Anayasa Mahkemesine AB hukuku konusunda son sözün AB Adalet Divanı'na ait olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, "AB hukuku ile ilgili son söz her zaman Lüksemburg'da söylenir. Başka hiçbir yerde değil" ifadeleri dikkat çekti.



İhlal süreci başlatılabilir



Açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun görevinin Euro sisteminin ve birliğin yasal sisteminin düzgün işleyişini korumak olduğu belirtilerek, "Şimdi Alman Anayasa Mahkemesinin kararını ayrıntılı olarak inceliyoruz ve ihlal davası seçeneğini içerebilecek olası sonraki adımlara bakacağız. Avrupa Birliği, her zaman savunulması gereken bir değerler ve hukuk topluluğudur. Bizi bir arada tutan şey budur. Biz bunun için varız" denildi. - BRÜKSEL