AB'den altyapı projelerine 1,4 milyar avroluk yatırım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 7 üye ülkede 14 büyük ölçekli altyapı projesi için 1,4 milyar avroluk uyum fonunun onaylandığını bildirdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya ve İspanya'daki çeşitli altyapı projelerine uyum fonlarıyla yatırım yapılacağı kaydedildi.

Çevre, sağlık, ulaşım ve enerji gibi alanlarda 14 projeye toplam 1,4 milyar avro sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu yatırımların ekonomiyi canlandıracağı, çevreyi koruyacağı ve sosyal refaha katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, fonlarla Hırvatistan'da elektrikli tren alınacağı, Çekya'da elektrik nakil hattı kurulacağı, Macaristan'da sel önlemleri alınacağı, Polonya'da elektrik iletimi ile ulaşım sistemlerinin geliştirileceği, Portekiz'de metronun genişletileceği, Romanya'da içme suyuna erişimin artırılacağı, İspanya ve Portekiz arasında da demir yolunun geliştirileceği kaydedildi.